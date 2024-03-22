В сервисе государственных услуг «Дія» объяснили важный нюанс регистрации на НМТ-2024.

Будущие участники НМТ-2024 должны пройти предварительную регистрацию, и теперь это можно сделать в приложении «Дія» .

Таким образом, в ходе регистрации на НМТ-2024 необходимо в е-кабинете отдельно скачать только документ об образовании. Все личные данные об участнике НМТ-2024 будут внесены в систему автоматически.

Автоматическое внесение личных данных не требует их подтверждения, то есть поступающему не нужно загружать копии документов, подтверждающих внесенные им личные данные.

Регистрация на НМТ-2024.

В «Дія», отвечая на критическое замечание относительно регистрации на НМТ-2024, объяснили также важный нюанс.

Так, на официальной странице «Дія» в Facebook появилось замечание относительно шеринга документов.

«Дія. Сейчас идет регистрация выпускников на НМТ. Основной документ, который нужно отправить при регистрации, это паспорт – ID – карточка. Так вот, даже в инструкции для детей указано, что нельзя отправлять скрин из Дія, потому что qr-код действителен всего 3 минуты. Имея все документы в смартфоне, выглядит удивительным сканировать отдельно паспорт, хранить в jpeg и отправлять по почте. Пожалуйста, сделайте нормальный шеринг документов».

В «Дія» ответили, что именно этому мешает:

«Для того, чтобы иметь возможность предоставить копии цифровых документов, учреждение должно стать нашим партнером и настроить их получение» .

Однако мужчину такой ответ не удовлетворил:

«Дія, то есть два министерства в одном правительстве (образования и цифровой трансформации) не могут наладить взаимодействие, чтобы десятки тысяч выпускников не занимались сканированием документов, а сотни работников УЦОЯ будут заниматься обработкой документов? Проблема озвучена, она касается десятков тысяч граждан, будущих избирателей. Если граждане должны кроме того, чтобы просигнализировать о проблеме, должны еще и свести вместе УЦОКО и Дія – то в чем тогда ценность такого "цифрового государства"?» .

Напомним, регистрация на НМТ-2024 началась 14 марта и продлится до 11 апреля включительно.

Регистрация на НМТ-2024.

Чтобы зарегистрироваться для участия в НМТ-2024, необходимо самостоятельно создать персональный кабинет.

«Заметьте, что паспортные документы граждан Украины, срок действия которых истек в период действия военного положения, остаются в силе, поэтому можно зарегистрироваться по имеющейся ID-карте», - объясняют в Украинском центре оценивания качества образования.

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