За даними фінансового порталу ціни на популярні продукти, такі як свинина, курятина та сало, змінилися в Україні.

Українці не встигають за змінами цін, які відбуваються в магазинах та на базарах. У середині березня великі роздрібні мережі оновили ціни на м'ясні продукти. Скільки коштуватиме українцям кілограм сала, свинини чи курятини показали на сайті Мінфіна.

За даними фінансового порталу, ціни на популярні продукти, такі як свинина, курятина та сало, знизилися в Україні. Протягом одного місяця вартість м'яса в середньому впала на кілька гривень.

Наприклад, у лютому домашнє сало можна було придбати за 257,76 гривні за кілограм, а зараз його середня ціна становить 239 гривень. Найнижча ціна на сало зафіксована у Megamarket, де продукт продається за 199 гривень. Ціни на солоне сало також зменшилися, але не значно - на всього 4 копійки.

Свиняча грудинка стала більш доступною для споживачів. У лютому її середня ціна становила 169,53 гривні, а в березні - 163,45 гривні за кілограм. Щодо свинячого ошийка, його ціна знизилася майже на 10 гривень. Місяць тому кілограм цього виду м'яса коштував 227,20 гривень, а зараз - 217,62 гривні.

Ціни на свинячий шашлик також зменшилися. Наприкінці зими кілограм цього продукту коштував у середньому 206,52 гривні, а зараз його ціна складає 195,58 гривні.

Ціни на куряче м'ясо також трохи зменшилися. Наприклад, у лютому стегно продається за середньою ціною 106,48 гривні, а в березні - за 94,95 гривні. Вартість гомілки зменшилася з 78,85 гривні за кілограм до 69,95 гривні. А от середня ціна на філе трохи зросла - з 161,22 гривні до 164,60 гривні.

Останні новини України:

Нагадаємо, ціни на продукти у 2024 році неприємно дивують українців, у НБУ зробили прогноз.

Як повідомляла Politeka, змінилися ціни на продукти.

Також Politeka писала, популярний овоч почне дешевшати.