На ценообразование на украинском рынке яблок влияет ряд факторов, среди которых сезонные, но не только.

Цены на продукты в украинских магазинах продолжают расти. В последнее время наблюдается тенденция удорожания цен на национальный фрукт. Речь идет о яблоках, закупочные цены на которые начали увеличиваться. Эксперт Татьяна Попович предупредила, чего ждать от цены яблок в дальнейшем.

На ценообразование на украинском рынке яблок влияет ряд факторов, среди которых сезонные факторы, влияние погоды, логистика и хранение, а также международная торговля.

В частности, цены снижаются, в том случае, когда на рыках представлено большое предложение этого товара. Кроме того, обильные осадки или засуха могут повлиять на качество представленных на рынке яблок. Это также приведет к снижению цены на этот фрукт.

Между тем увеличение цен на расходы и логистику приводят к повышению цен на яблоки. Изменение таможенных тарифов, соглашений о свободной торговле и других торговых ограничений может повлиять на цены.

Обычно спрос на яблоки растет в осенне-зимний период, что может привести к дальнейшему росту цен, если предложение не удовлетворит увеличенный спрос.

Общая экономическая ситуация, включая инфляционные процессы, также влияет на цены на яблоки. С ростом инфляции возможно дальнейшее удорожание продуктов питания, в том числе яблок.

Среднемесячные цены на яблоки в Украине колеблются вокруг 20,49 грн. На оптовом рынке можно встретить яблоки от 23,90 грн до 24,75 грн, нижний предел 19,35 грн.

Источник: РБК Украины.

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