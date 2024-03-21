По данным финансового портала цены на популярные продукты, такие как свинина, курятина и сало, изменились в Украине.

Украинцы не успевают за изменениями цен, происходящих в магазинах и на базарах. В середине марта крупные розничные сети обновили цены на мясные продукты. Сколько будет стоить украинцам килограмм сала, свинины или курятины показали на сайте Минфина .

По данным финансового портала цены на популярные продукты, такие как свинина, курятина и сало, снизились в Украине. В течение одного месяца стоимость мяса в среднем упала на несколько гривен.

К примеру, в феврале домашнее сало можно было приобрести за 257,76 гривны за килограмм, а сейчас его средняя цена составляет 239 гривен. Самая низкая цена на сало отмечена в Megamarket, где продукт продается за 199 гривен. Цены на соленое сало также уменьшились, но не значительно – всего 4 копейки.

Свиная грудинка стала более доступной для потребителей. В феврале ее средняя цена составила 169,53 гривны, а в марте – 163,45 гривны за килограмм. Относительно свиного ошейка его цена снизилась почти на 10 гривен. Месяц назад килограмм этого вида мяса стоил 227,20 гривен, а сейчас – 217,62 гривны.

Цены на свиной шашлык также снизились. В конце зимы килограмм этого продукта стоил в среднем 206,52 грн., а сейчас его цена составляет 195,58 грн.

Цены на куриное мясо также немного снизились. Например, в феврале бедро продается по средней цене 106,48 гривны, а в марте – за 94,95 гривны. Стоимость голени снизилась с 78,85 гривны за килограмм до 69,95 гривны. А вот средняя цена на филе немного выросла – со 161,22 гривны до 164,60 гривны.

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