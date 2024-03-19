В Україні за останній тиждень почав дешевшати популярний овоч, без якого борщу не звариш.

Ціни на популярні продукти овочевого набору знижуються протягом останньго тижня. Варто зазначити, що найбільше падає в ціні саме білокачана капуста. За останніій тиждень ціни на цей популярний овоч упали на 17%. Експерт Тетяна Попович розповіла, в чому причина падіння ціни та чого очікувати в подальшому.

Фактори, що впливають на ціну білокачаної капусти:

Сезонність: Зі збільшенням пропозиції на ринку після збору врожаю ціни мають тенденцію до зниження.

Баланс попиту і пропозиції: Значні обсяги капусти на ринку, особливо під час багатого врожаю, можуть спричинити падіння цін при стабільному або зниженому попиті.

Логістика та зберігання: Покращення в цих сферах може знизити витрати і тим самим вартість овочу, тоді як збільшення витрат має протилежний ефект.

Макроекономічні чинники: Інфляція, коливання обмінного курсу та інші економічні показники також відіграють свою роль у формуванні цін на харчові продукти.

Попович наголосила, що спад цін на капусту цього тижня був результатом цих чинників, що сприяли збільшенню пропозиції та зниженню попиту на продукт. Можливо, це сигналізує про те, що виробники мають наразі великі запаси, які вони прагнуть реалізувати до наступного збору врожаю. Тому сталося зниження ціни.

Враховуючи поточні виклики з якістю врожаю, з якими зіштовхуються українські аграрії, експертка передбачає продовження тенденції до зниження цін на капусту.

Джерело: РБК України.

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