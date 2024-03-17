Ціни на овочі зазнали змін цієї весни, що вразило багатьох любителів приготування свіжих салатів. В Україні переписали ціни на два популярні овочі. Огірки та помідори помітно подешевшали порівняно з лютневими цінами, принесли трішки полегшення у виборі інгредієнтів для страв.

помідори черрі

Багато сортів овочів, на щастя, стали дешевшими, але не всі. Деякі види помідорів, за даними Міністерства фінансів, навпаки, підвищили свою вартість. Середня ціна на тепличні огірки у торговій мережі Varus зараз становить 76,90 грн за 1 кг, що є суттєвим зниженням порівняно з лютневими 105,69 грн.

Якщо вам потрібні колючі огірки для салатів, їхня ціна зараз складає 120,80 грн за 1 кг, що менше на 9 грн порівняно з минулим місяцем. А гладкі огірки коштують в середньому 122,12 грн за 1 кг, що на 15 грн дешевше, ніж наприкінці зими.

Щодо помідорів, середня ціна червоних плодів наразі складає 90,35 грн за 1 кг, порівняно з 98 грн у лютому. А от рожеві помідори подорожчали: якщо раніше їх пропонували по 125,49 грн/кг, то тепер ціна підвищилася до 139 грн/кг.

Варто підкреслити, що блокада польськими фермерами українського кордону може вплинути на ціни продуктів. Очікується, що ціни на імпортовані продукти зростуть приблизно на 5-8%. Таке підвищення торкнеться наступних категорій товарів: вина преміум-класу; різноманітні коньяки; різні види сирів; товари для гастрономів; оливкова олія вищої якості; асортимент риби; широкий вибір морепродуктів.

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