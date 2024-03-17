Багато сортів овочів, на щастя, стали дешевшими та впали в ціні в українських магазинах, але не всі.

Ціни на овочі зазнали змін цієї весни, що вразило багатьох любителів приготування свіжих салатів. В Україні переписали ціни на два популярні овочі. Огірки та помідори помітно подешевшали порівняно з лютневими цінами, принесли трішки полегшення у виборі інгредієнтів для страв.

Багато сортів овочів, на щастя, стали дешевшими, але не всі. Деякі види помідорів, за даними Міністерства фінансів, навпаки, підвищили свою вартість. Середня ціна на тепличні огірки у торговій мережі Varus зараз становить 76,90 грн за 1 кг, що є суттєвим зниженням порівняно з лютневими 105,69 грн.

Якщо вам потрібні колючі огірки для салатів, їхня ціна зараз складає 120,80 грн за 1 кг, що менше на 9 грн порівняно з минулим місяцем. А гладкі огірки коштують в середньому 122,12 грн за 1 кг, що на 15 грн дешевше, ніж наприкінці зими.

Щодо помідорів, середня ціна червоних плодів наразі складає 90,35 грн за 1 кг, порівняно з 98 грн у лютому. А от рожеві помідори подорожчали: якщо раніше їх пропонували по 125,49 грн/кг, то тепер ціна підвищилася до 139 грн/кг.

Варто підкреслити, що блокада польськими фермерами українського кордону може вплинути на ціни продуктів. Очікується, що ціни на імпортовані продукти зростуть приблизно на 5-8%. Таке підвищення торкнеться наступних категорій товарів: вина преміум-класу; різноманітні коньяки; різні види сирів; товари для гастрономів; оливкова олія вищої якості; асортимент риби; широкий вибір морепродуктів.

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