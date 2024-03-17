Многие сорта овощей, к счастью, стали дешевле и упали в цене в украинских магазинах, но не все.

Цены на овощи претерпели изменения этой весной, что поразило многих любителей приготовления свежих салатов. В Украине переписали цены на два популярных овоща. Огурцы и помидоры заметно подешевели по сравнению с февральскими ценами, принесли немного облегчения выбора ингредиентов для блюд.

Многие сорта овощей, к счастью, стали дешевле, но не все. Некоторые виды помидоров, по данным Министерства финансов, напротив, повысили свою стоимость. Средняя цена на тепличные огурцы в торговой сети Varus сейчас составляет 76,90 грн за 1 кг, что является понижением по сравнению с февральскими 105,69 грн.

Если вам нужны колючие огурцы для салатов, их цена сейчас составляет 120,80 грн. за 1 кг, что меньше на 9 грн. по сравнению с прошлым месяцем. А гладкие огурцы стоят в среднем 122,12 грн. за 1 кг, что на 15 грн дешевле, чем в конце зимы.

По помидорам средняя цена красных плодов в настоящее время составляет 90,35 грн за 1 кг, по сравнению с 98 грн в феврале. А вот розовые помидоры подорожали: если раньше они предлагались по 125,49 грн/кг, то теперь цена повысилась до 139 грн/кг.

Следует подчеркнуть, что блокада польскими фермерами украинской границы может повлиять на цены продуктов. Ожидается, что цены на импортируемые продукты поднимутся примерно на 5-8%. Такое повышение коснется следующих категорий товаров: - вина премиум-класса; всевозможные коньяки; разные виды сыров; товары для гастрономов; оливковое масло высшего качества; ассортимент рыбы; широкий выбор морепродуктов.

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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

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