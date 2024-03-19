В Украине за последнюю неделю начал дешеветь популярный овощ, без которого борща не сваришь.

Цены на популярные продукты овощного набора снижаются в течение последней недели. Стоит отметить, что больше всего падает в цене именно белокочанная капуста. За последнюю неделю цены на этот популярный овощ упали на 17%. Эксперт Татьяна Попович рассказала, в чем причина падения цены и чего ждать в дальнейшем.

Факторы, влияющие на цену белокочанной капусты:

Сезонность : С увеличением предложения на рынке после сбора урожая цены имеют тенденцию к снижению.

Баланс спроса и предложения : Значительные объемы капусты на рынке, особенно во время богатого урожая, могут привести к падению цен при стабильном или сниженном спросе.

Логистика и хранение : Улучшение в этих сферах может снизить затраты и тем самым стоимость овоща, тогда как увеличение расходов оказывает противоположный эффект.

Макроэкономические факторы Инфляция, колебания обменного курса и другие экономические показатели также играют свою роль в формировании цен на пищевые продукты.

Попович отметила, что спад цен на капусту на этой неделе был результатом этих факторов, способствовавших увеличению предложения и снижению спроса на продукт. Возможно, это сигнализирует о том, что производители имеют большие запасы, которые они стремятся реализовать до следующего сбора урожая. Поэтому произошло понижение цены.

Учитывая текущие вызовы с качеством урожая, с которыми сталкиваются украинские аграрии, эксперт предусматривает продолжение тенденции к снижению цен на капусту.

Источник: РБК Украины.

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