З початку квітня в Україні розпочнеться перерахунок пенсій, а не для всіх громадян - перерахунок пенсій зачепить лише дві категорії пенсіонерів.

Українцям через два тижні проведуть автоматичний перерахунок пенсій. Деяким прибавлять більш як 500 гривень. З початку квітня в Україні розпочнеться перерахунок пенсій, а не для всіх громадян. Перерахунок пенсій зачепить лише дві категорії пенсіонерів. Про це йдеться на сайті ПФУ.

Ця надбавка до пенсій очікує тих, хто продовжив працювати на заслуженому відпочинку і з моменту останнього перерахунку пройшло щонайменше 24 місяці. Крім того, виплати також підвищать тим, хто виконав норматив щодо стажу, досяг віку 65 років і отримує менше ніж 40% мінімалки.

Зазначимо, що майбутній перерахунок пенсій хоч і буде, але становитеме менший розмір, ніж у березня 2024 року. У першу чергу перерахунок пенсій стосуватиметься тих, хто з пенсіонерів продовжує працювати. Але уточнимо, що перерахунок пенсій торкнеться тих працюючих пенсіонерів, які працюють не менше як два роки, перебуваючи на пенсії. Зараз таких працюючих пенсіонерів близько 2,7 мільйонів осіб.

Розмір пенсій після перерахунку залежатиме від індивідуальних показників, таких як стаж роботи та розмір пенсії до перерахунку.

Також підвищення пенсій очікується для тих, хто досяг віку 65 років та має відповідний стаж. Згідно з законом, розмір пенсії для цієї категорії громадян не може бути меншим від 40% мінімальної зарплати, яка до 1 квітня складає 7100 гривень. З початку квітня мінімальна зарплата зросте до 8000 гривень, а розмір пенсії становитиме 3200 гривень.

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