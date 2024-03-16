С начала апреля в Украине начнется перерасчет пенсий, а не для всех граждан - перерасчет пенсий коснется только двух категорий пенсионеров.

Украинцам через две недели проведут автоматический перерасчет пенсий. Некоторым прибавят более 500 гривен. С начала апреля на Украине начнется перерасчет пенсий, а не для всех граждан. Перерасчет пенсий коснется только двух категорий пенсионеров. Об этом говорится на сайте ПФУ.

Эта надбавка к пенсиям ожидает тех, кто продолжил работать на заслуженном отдыхе и с момента последнего перерасчета прошло не менее 24 месяцев. Кроме того, выплаты также повысят тем, кто выполнил норматив по стажу, достиг 65 лет и получает менее 40% минималки.

Отметим, что предстоящий перерасчет пенсий хоть и будет, но будет меньше, чем в марте 2024 года. В первую очередь перерасчет пенсий касается тех, кто из пенсионеров продолжает работать. Но уточним, что перерасчет пенсий коснется тех работающих пенсионеров, которые работают не менее двух лет, находясь на пенсии. Сейчас таких работающих пенсионеров около 2,7 миллиона человек.

Размер пенсий после перерасчета будет зависеть от индивидуальных показателей, таких как стаж работы и размер пенсии до перерасчета.

Также повышение пенсий ожидается для тех, кто достиг 65 лет и имеет соответствующий стаж. Согласно закону, размер пенсии для этой категории граждан не может быть меньше 40% минимальной зарплаты, которая до 1 апреля составляет 7100 гривен. С начала апреля минимальная зарплата вырастет до 8000 гривен, а размер пенсии составит 3200 гривен.

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