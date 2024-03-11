Часть украинцев имеет право выйти на пенсию раньше других. Стало известно, кому предусмотрен заслуженный отдых побыстрее. Об этом сообщил Правительственный контактный центр.
Напомним, что право на выход на пенсию в 60 лет предоставляется лицам с минимальным трудовым стажем 31 год. Имеющие меньший стаж могут претендовать на пенсию в возрасте 63 или 65 лет в зависимости от общего стажа работы.
Однако существуют исключения, позволяющие некоторым категориям граждан получить право на пенсию до достижения указанного возраста. Среди таких категорий:
- Первой группы инвалиды по зрению, при условии, что возраст выхода на пенсию для мужчин уменьшается на 10 лет, а для женщин – на 15 лет;
- Женщины, родившие и воспитавшие до 8 лет пять и более детей, а также матери детей-инвалидов с детства;
- Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участники боевых действий, а также лица, получившие инвалидность в результате выполнения воинских обязанностей или защиты Родины;
- Вдовы или вдовцы, не вступившие в повторный брак, и родители погибших военнослужащих или работников органов внутренних дел;
- Участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также лица, выполнявшие интернациональную обязанность;
- Лица предпенсионного возраста, с которыми расторгнут трудовой договор из-за состояния здоровья, не позволяющего продолжать работу;
- Работники, отработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к таким районам;
- Лица, страдающие гипофизарным нанизмом, диспропорциональные карлики и другие подобные состояния.
Для подачи документов на получение пенсии досрочно необходимо обратиться в Пенсионный фонд лично или через законного представителя. Представление документации возможно как по почте, так и через официальный веб-сайт Пенсионного фонда.
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