Согласно Закону, кроме наличия полного страхового стажа есть еще условия, при которых можно выйти досрочно на пенсию.

Часть украинцев имеет право выйти на пенсию раньше других. Стало известно, кому предусмотрен заслуженный отдых побыстрее. Об этом сообщил Правительственный контактный центр.

Напомним, что право на выход на пенсию в 60 лет предоставляется лицам с минимальным трудовым стажем 31 год. Имеющие меньший стаж могут претендовать на пенсию в возрасте 63 или 65 лет в зависимости от общего стажа работы.

Однако существуют исключения, позволяющие некоторым категориям граждан получить право на пенсию до достижения указанного возраста. Среди таких категорий:

Первой группы инвалиды по зрению, при условии, что возраст выхода на пенсию для мужчин уменьшается на 10 лет, а для женщин – на 15 лет;

Женщины, родившие и воспитавшие до 8 лет пять и более детей, а также матери детей-инвалидов с детства;

Военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участники боевых действий, а также лица, получившие инвалидность в результате выполнения воинских обязанностей или защиты Родины;

Вдовы или вдовцы, не вступившие в повторный брак, и родители погибших военнослужащих или работников органов внутренних дел;

Участники ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, а также лица, выполнявшие интернациональную обязанность;

Лица предпенсионного возраста, с которыми расторгнут трудовой договор из-за состояния здоровья, не позволяющего продолжать работу;

Работники, отработавшие не менее 15 лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 лет в местностях, приравненных к таким районам;

Лица, страдающие гипофизарным нанизмом, диспропорциональные карлики и другие подобные состояния.

Для подачи документов на получение пенсии досрочно необходимо обратиться в Пенсионный фонд лично или через законного представителя. Представление документации возможно как по почте, так и через официальный веб-сайт Пенсионного фонда.

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