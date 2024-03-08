В Пенсионном фонде Украины решили сообщить, где пенсионер может ознакомиться с решением о прохождении видеоидентификации.

Часть пенсионеров должна пройти идентификацию, чтобы иметь возможность получать пенсию. Такую проверку пенсионеры могут пройти удаленно благодаря видеофиксации. В Пенсионном фонде Украины решили сообщить, где пенсионер может ознакомиться с решением о прохождении видеоидентификации.

В ПФУ уточнили, что пенсионер или его законный представитель могут рассмотреть сообщение о результате видеофиксации по личной электронной почте. Также уточняют, что данные о пенсионере и его пенсии хранятся в личном кабинете каждого пенсионера на сайте ПФУ.

Также в ПФУ уточнили немаловажный нюанс. В частности, если пенсионер при видеоидентификации на получение пенсии указал в заявлении свой индивидуальный налоговый номер, результаты направляются в личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в раздел Мои обращения.

Также уточняется, что не все пенсионеры должны пройти идентификацию для дальнейшего получения пенсии. Отмечается, что такая процедура должна в первую очередь пройти пенсионеры, которые взяты на учет как внутренне перемещенные лица до 24 февраля 2022 года и получают пенсию в АО Сбербанк.

В Пенсионном фонде Украины также сообщили о сроках прохождения идентификации. Это следует сделать до 31 марта 2024 года.

Последние новости Украины:

Напомним, в Украине существует четыре варианта повысить свою пенсию.

Как писала Politeka, при каких условиях украинцам увеличится надбавка к пенсии.

Также Politeka сообщала, десятки тысяч украинцев получают пенсию в 1,2 тыс. гривен.