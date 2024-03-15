Слід зазначити, що ці доплати до пенсії накопичуються і з досягненням необхідного віку зростають.

Залежно від віку українцям можуть призначити доплати до пенсії. Тобто до пенсії додаються надбавки, залежно від того скільки виповнилося років пенсіонерам. Про це ефірі телемарафону розповіла керівниця управління пенсійного забезпечення Головного управління ПФУ в Закарпатській області Вікторія Поляковська.

Вона повідомила, що після досягнення 70-річного віку, пенсіонерам додають 300 гривень до їхньої пенсії аж до 75 років. При досягненні 75 років, додаткова сума збільшується на 456 гривень на наступні п'ять років. Коли пенсіонеру виповнюється 80 років, йому нараховують ще 570 гривень.

Варто зазначити, що ці доплати накопичуються. Це означає, що при досягненні 75 років, до вже існуючих 300 гривень доплати за 70 років додається не 456 гривень, а лише 156, змінюючи загальну доплату не настільки значно, як могло б здатися спочатку.

Ця система може викликати здивування серед пенсіонерів, оскільки здається, що додаткові суми не виплачуються.

Додатково, пенсіонерам пропонують надбавки за кожен рік страхового стажу, який перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Розмір пенсії збільшується на 1% за кожен такий рік, але не більше ніж на 1% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (2361 грн), що еквівалентно максимальній доплаті в 23,61 грн за кожен додатковий рік стажу.

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