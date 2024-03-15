Следует отметить, что эти доплаты к пенсии накапливаются и с достижением необходимого возраста растут.

В зависимости от возраста, украинцам могут назначить доплаты к пенсии. То есть к пенсии добавляются надбавки, в зависимости от того, сколько исполнилось лет пенсионерам. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководительница управления пенсионного обеспечения Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская.

Она сообщила, что после достижения 70-летнего возраста, пенсионерам прибавляют 300 гривен к их пенсии вплоть до 75 лет. При достижении 75 лет дополнительная сумма увеличивается на 456 гривен на следующие пять лет. Когда пенсионеру исполняется 80 лет, ему насчитывается еще 570 гривен.

Следует отметить, что эти доплаты накапливаются. Это означает, что при достижении 75 лет, к уже существующим 300 грн. доплаты за 70 лет прибавляется не 456 грн., а только 156, меняя общую доплату не столь значительно, как могло бы показаться изначально.

Эта система может вызвать удивление среди пенсионеров, поскольку, кажется, что дополнительные суммы не выплачиваются.

Дополнительно пенсионерам предлагают надбавки за каждый год страхового стажа, который превышает 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Размер пенсии увеличивается на 1% за каждый такой год, но не более чем на 1% от прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности (2361 грн), что эквивалентно максимальной доплате в 23,61 грн за каждый дополнительный год стажа.

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