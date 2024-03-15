З березня пройшла індексацяя пенсій, суми яких залежать від прожиткового мінімуму. Такі пенсії більше не збільшуватимуться у наступних роках. Пенсії у чотирьох категорій осіб більше не проіндексуються. Стало відомо, хто з українців залишиться без надбавок до пенсій. Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

Кабінет Міністрів України видав постанову, що регламентує нові правила виплати пенсій ветеранам війни та учасникам бойових дій. Відтепер їхні пенсійні нарахування не будуть коригуватися автоматично зі зміною прожиткового мінімуму.

Ось як змінилися мінімальні пенсійні виплати для різних категорій отримувачів:

Інваліди війни першої групи тепер отримуватимуть 15 347 гривень, що на 1742,5 гривні більше порівняно з попереднім розміром виплат, який становив 13 604 гривні до 1 березня.

Для інвалідів війни другої групи пенсія збільшена до 12 396 гривень, зі зростанням на 1407,75 гривні від раніше встановлених 10 988 гривень.

Інваліди війни третьої групи будуть отримувати 8 500 гривень, що на 965,2 гривні вище за попередній розмір виплати, який до цього становив 7 534 гривні.

Учасники бойових дій мають право на пенсію в розмірі 4958 гривень, що вище на 562,7 гривні від попереднього рівня у 4395 гривень.

Згідно з новою постановою, ці пенсійні виплати не будуть автоматично коригуватися у відповідності до змін у розмірі прожиткового мінімуму, обмежуючи таким чином зростання виплат.

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