С марта прошла индексация пенсий, суммы которых зависят от прожиточного минимума. Такие пенсии больше не будут увеличиваться в последующие годы. Пенсии у четырех категорий лиц больше не проиндексируются. Стало известно, кто из украинцев останется без прибавок к пенсиям. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Кабинет Министров Украины издал постановление, регламентирующее новые правила выплаты пенсий ветеранам войны и участникам боевых действий. Теперь их пенсионные начисления не будут корректироваться автоматически с изменением прожиточного минимума.

Вот как изменились минимальные пенсионные выплаты для разных категорий получателей:

Инвалиды войны первой группы теперь будут получать 15347 гривен, что на 1742,5 гривны больше по сравнению с предыдущим размером выплат, который составлял 13604 гривны до 1 марта.

Для инвалидов войны второй группы пенсия увеличена до 12 396 гривен с ростом на 1407,75 гривны от ранее установленных 10 988 гривен.

Инвалиды войны третьей группы будут получать 8 500 гривен, что на 965,2 гривны выше предыдущего размера выплаты, который до этого составлял 7 534 гривны.

Участники боевых действий имеют право на пенсию в размере 4958 гривен, что выше на 562,7 грн от предыдущего уровня в 4395 гривен.

Согласно новому постановлению, эти пенсионные выплаты не будут автоматически корректироваться в соответствии с изменениями в размере прожиточного минимума, ограничивая таким образом рост выплат.

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