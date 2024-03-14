Не всі пенсіонери отримали обіцяне підвищення пенсій - дехто не отримав навіть мінімальної доплати у 100 гривень.

Пенсіонерам проіндексували пенсії з березня. Коефіцієнт підвищення склав 1,079. Мінімальна пенсія збільшилася, але не всі пенсіонери отримали обіцяне підвищення. Більше того, дехто з пенсіонерів не отримав навіть мінімальної доплати до пенсії у розмірі 100 гривень.

Відповідно до нової індексації пенсій, збільшення виплат не передбачається для таких пенсіонерів:

осіб з найвищими пенсіями;

тих, хто пішов на пенсію за останні три роки;

пенсіонерів, чия пенсія є меншою за мінімальну.

Наприклад, якщо пенсіонер отримав доплату до пенсії, з якою пенсія перевищує поріг індексації, то в неї можуть забрати інші доплати, наприклад, за вік.

Зокрема невдоволеним стали пенсіонери, що вийшли на пенсію у 2020 році. Сталося це через те, що з урахуванням надбавок до пенсій у розмірі 100 чи 200 гривень, ними були втрачені інші доплати до пенсій. Це привело до незначного зростання пенсійних виплат у категорії цих пенсіонерів.

Передбачений перерахунок пенсій з урахуванням зміни прожиткового мінімуму, встановленого законодавством. Проте частина пенсіонерів зіткнулась з неприємним сюрпризом під час індексації пенсій. Зокрема, їм підвищили пенсію на смішні 18 гривень. Це було пов'язано не з перерахунком пенсій, а з доплатою за стаж. В результаті цього, частина пенсіонерів отримала збільшення пенсій, яке навіть не досягло суми у розмірі 100 гривень.

Джерело: 24 Канал.

Останні новини України:

Нагадаємо, в Україні існує чотири варіанти підвищити свою пенсію.

Як писала Politeka, за яких умов для українців збільшиться надбавка до пенсії.

Також Politeka повідомляла, десятки тисяч українців отримують пенсію в 1,2 тис. гривень.