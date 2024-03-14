Не все пенсионеры получили обещанное повышение пенсий – некоторые не получили даже минимальной доплаты в 100 гривен.

Пенсионерам проиндексировали пенсии с марта. Коэффициент повышения составил 1,079. Минимальная пенсия увеличилась, но не все пенсионеры получили обещанное повышение. Более того, некоторые пенсионеры не получили даже минимальной доплаты к пенсии в размере 100 гривен.

Согласно новой индексации пенсий увеличение выплат не предусматривается для таких пенсионеров:

лиц с высокими пенсиями;

тех, кто ушел на пенсию за последние три года;

пенсионеров, чья пенсия меньше минимальной.

К примеру, если пенсионер получил доплату к пенсии, с которой пенсия превышает порог индексации, то у нее могут забрать другие доплаты, например, за возраст.

В частности, недовольным стали пенсионеры, вышедшие на пенсию в 2020 году. Случилось это из-за того, что с учетом надбавок к пенсиям в размере 100 или 200 гривен, ими были потеряны другие доплаты к пенсиям. Это привело к незначительному росту пенсионных выплат в категории этих пенсионеров.

Предусмотрен перерасчет пенсий с учетом изменения прожиточного минимума, установленного законодательством. Однако часть пенсионеров столкнулась с неприятным сюрпризом при индексации пенсий. В частности, им повысили пенсию на смешные 18 гривен. Это связано не с перерасчетом пенсий, а с доплатой за стаж. В результате этого часть пенсионеров получила увеличение пенсий, которое даже не достигло суммы в размере 100 гривен.

Источник: 24 Канал.

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