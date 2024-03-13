Згідно з новими правилами, встановленими постановою Кабінету Міністрів №656, пенсії більше не будуть коригуватися у частини українців.

Уряд заморозив розмір пенсій для частини українських пенсіонерів. уряд впровадив обмеження на майбутні виплати пенсій ветеранів війни. Після нововведення пенсії не будуть залежати від прожиткового мінімуму. Стало відомо, якими відтепер будуть у них виплати пенсій. Це рішення було закріплене постановою Кабінету Міністрів №656.

Згідно з новими правилами, встановленими постановою Кабінету Міністрів №656, пенсії ветеранів більше не будуть коригуватися у відповідності з прожитковим мінімумом.

Тобто, починаючи з 1 березня 2024 року, пенсії ветеранів будуть встановлені у фіксованому розмірі, ефективно "заморожуючи" їх на певному рівні незалежно від майбутнього зростання прожиткового мінімуму. Однак, фактично таки ці виплати з 1 березня збільшились через зростання прожиткового мінімуму в Україні до 2361 гривні.

Попри ці зміни, виплати ветеранам фактично зросли з 1 березня через підвищення прожиткового мінімуму в Україні до 2361 гривні. Нові розміри пенсій тепер становлять:

для ветеранів з інвалідністю І групи – 15 347 гривень (+1742,50 гривні);

для ветеранів з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень (+1407,75 гривні);

для ветеранів з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень (+965,20 гривні);

для учасників бойових дій – 4958 гривень (+562,70 гривні).

Додатково, на початку березня, затверджено порядок індексації пенсій на цей рік за допомогою постанови Кабінету Міністрів №185, що також вносить зміни до деяких раніше прийнятих урядових рішень.

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