Згідно Закону, крім наявності повного страхового стажу, є ще умови, за яких можна вийти достроково на пенсію.

Частина українців має право вийти на пенсію раніше за інших. Стало відомо, кому передбачений заслужений відпочинок швидше. Про це повідомив Урядовий контактний центр.

Нагадуємо, що право на вихід на пенсію в 60 років надається особам з мінімальним трудовим стажем 31 рік. Ті, хто має менший стаж, можуть претендувати на пенсію у віці 63 або 65 років залежно від загального стажу роботи.

Однак існують винятки, які дозволяють деяким категоріям громадян отримати право на пенсію до досягнення зазначеного віку. Серед таких категорій:

Першої групи інваліди по зору, за умови, що вік виходу на пенсію для чоловіків зменшується на 10 років, а для жінок - на 15 років;

Жінки, які народили та виховали до 8 років п'ять і більше дітей, а також матері дітей-інвалідів з дитинства;

Військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, учасники бойових дій, а також особи, які отримали інвалідність внаслідок виконання військових обов'язків або захисту Батьківщини;

Вдови або вдівці, які не вступили в повторний шлюб, та батьки загиблих військовослужбовців чи працівників органів внутрішніх справ;

Учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також особи, які виконували інтернаціональний обов'язок;

Особи передпенсійного віку, з якими розірвано трудовий договір через стан здоров'я, що не дозволяє продовжувати роботу;

Працівники, які відпрацювали не менше 15 років у районах Крайньої Півночі або не менше 20 років у місцевостях, прирівняних до таких районів;

Особи, які страждають на гіпофізарний нанізм, диспропорційні карлики та інші подібні стани.

Для подачі документів на отримання пенсії достроково необхідно звернутися до Пенсійного фонду особисто або через законного представника. Подання документації можливе як поштою, так і через офіційний вебсайт Пенсійного фонду.

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