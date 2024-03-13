Согласно новым правилам, установленным постановлением Кабинета Министров №656, пенсии больше не будут корректироваться у части украинцев.

Правительство заморозило размер пенсий для части украинских пенсионеров. правительство ввело ограничения на будущие выплаты пенсий ветеранов войны. После новшества пенсии не будут зависеть от прожиточного минимума. Стало известно, какими отныне будут у них выплаты пенсий. Это решение было закреплено постановлением Кабинета Министров №656.

Согласно новым правилам, установленным постановлением Кабинета Министров №656, пенсии ветеранов больше не будут корректироваться в соответствии с прожиточным минимумом.

То есть, начиная с 1 марта 2024 года, пенсии ветеранов будут установлены в фиксированном размере, эффективно "замораживая" их на определенном уровне вне зависимости от грядущего роста прожиточного минимума. Однако фактически эти выплаты с 1 марта увеличились из-за роста прожиточного минимума в Украине до 2361 гривны.

Несмотря на эти изменения, выплаты ветеранам фактически выросли с 1 марта из-за повышения прожиточного минимума в Украине до 2361 гривны. Новые размеры пенсий теперь составляют:

для ветеранов с инвалидностью I группы – 15 347 гривен (1742,50 гривны);

для ветеранов с инвалидностью ІІ группы – 12 396 гривен (1407,75 гривны);

для ветеранов с инвалидностью ІІІ группы – 8 500 гривен (+965,20 гривны);

для участников боевых действий – 4958 гривен (+562,70 гривны).

Дополнительно, в начале марта, утвержден порядок индексации пенсий на этот год посредством постановления Кабинета Министров №185, что также вносит изменения в некоторые ранее принятые правительственные решения.

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