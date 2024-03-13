В Україні продовжає дешевшати овоч, який торік бив усі рекорди по цінам. Йдеться про такий популярний овоч, як цибуля. Експерти розповіли, чому ціни почали падати. Крім того, було спрогнозованого, чого очікувати від ціни на цібулю у майбутньому.

За минулий тиждень спостерігалося зниження оптових цін на цибулю в таких країнах, як Молдова, Польща, та Узбекистан, тоді як в Україні ціни залишились незмінними. Проте, в Україні було зафіксовано падіння мінімальної ціни через збільшення пропозицій цибулі нижчої якості.

Ціни на цибулю так само як і на багато інших товарів в агросекторі, мають певний цикл. Коли ціни високі, що, як правило, трапляється в кінці сезону, багато уваги приділяється високим цінам, і цей бізнес починає привертати нових, неосвічених учасників. Багато підприємців інвестують не в вирощування, а в легший, на їхню думку, бізнес - закупку лука під час збору для подальшої перепродажу після зберігання протягом 4-5 місяців за більш високою ціною.

Коли ціни на цибулю досягають піку, до лукового сегмента приєднуються нові учасники, які зіткнуться з п'ятьма основними викликами:

Високі ціни на цибулю у період збирання урожаю обмежують потенціал для заробітку від перепродажу;

Зростання попиту з боку перекупників ще більше збільшує закупівельні ціни на момент збору;

Вартість оренди складів стрімко злетів через збільшений попит на зберігання цибулі, що знижує можливі доходи;

Фермери, розраховуючи на великі заробітки, відкладають продаж своєї продукції, тим самим підтримуючи високі ціни на цибулю під час та відразу після збору урожаю.

Таким чином, можливості отримати прибуток від перепродажу цибулі навесні суттєво скорочуються ще на стадії закупівлі товару. Прогнозується, що ціни будуть і далі падати.

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