Різке збільшення пропозиції цього продукту на ринку призвело до падіння ціни в українських магазинах.

В Україні почалося стрімке падіння ціни на популярний овоч, який ще нещодавно коштував в рази дорожче ніж роком раніше. Йдеться про тепличний огірок. Експерти розповіли, що буде з цінами на тепличний огірок в подальшому.

На даний момент українські тепличні господарства пропонують огірки за цінами від 85 до 130 гривень за кілограм, що в середньому на 15% нижче, ніж на кінець минулого тижня.

Фахівці вказують на сприятливу сонячну погоду в більшості регіонів України, що призвела до активізації збирання огірків на місцевих тепличних господарствах та різкого збільшення пропозиції цього продукту на ринку, що й спричинило падіння ціни.

Виробники сподіваються на поліпшення ситуації у цьому сегменті найближчим часом, але оптові оператори виявляють менший оптимізм. За їхніми словами, зростання цін на тепличні огірки найближчим часом буде стримуватися сезонним збільшенням пропозиції цього продукту на ринку. Деякі тепличні господарства в Україні лише готуються до збору нового врожаю овочів.

Слід відзначити, що на сьогодні ціни на огірки в Україні в середньому на 16% нижчі, ніж у той самий період минулого року. Проте ці тепличні овочі залишаються найбільш високоцінними серед усіх аналізованих країн регіону моніторингу. У мережі супермаркетів Varus зараз можна придбати найдешевші огірки за ціною 79.99 гривень за кілограм.

Джерело: East Fruit.

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