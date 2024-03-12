Резкое увеличение предложения этого продукта на рынке, и привело к падению цены в украинских магазинах.

В Украине началось стремительное падение цены на популярный овощ, который еще недавно стоил в разы дороже, чем годом ранее. Речь идет о тепличном огурце. Эксперты рассказали, что будет с ценами на тепличный огурец в дальнейшем.

В настоящее время украинские тепличные хозяйства предлагают огурцы по ценам от 85 до 130 гривен за килограмм, что в среднем на 15% ниже, чем на конец прошлой недели.

Специалисты указывают на благоприятную солнечную погоду в большинстве регионов Украины, что привело к активизации сбора огурцов на местных тепличных хозяйствах и резкому увеличению предложения этого продукта на рынке, что и привело к падению цены.

Производители надеются на улучшение ситуации в этом сегменте в ближайшее время, но оптовые операторы проявляют меньший оптимизм. По их словам, рост цен на тепличные огурцы в ближайшее время будет удерживаться сезонным увеличением предложения этого продукта на рынке. Некоторые тепличные хозяйства в Украине готовятся к сбору нового урожая овощей.

Следует отметить, что на сегодняшний день цены на огурцы в Украине в среднем на 16% ниже, чем в тот же период прошлого года. Тем не менее, эти тепличные овощи остаются наиболее высокоценными среди всех рассматриваемых стран региона мониторинга. В сети супермаркетов Varus сейчас можно купить самые дешевые огурцы по цене 79,99 гривен за килограмм.

Источник: East Fruit.

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.