Ціни на продукти в Україні постійно змінюються. Почасти відбувається підвищення цін на категорії різних продуктів. При цьому, в березні деякі з найпопулярніших категорій продуктів навіть подешевшають. Про сказав аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка.

Експерт уточнив, що в березні ситуація з цінами залишиться відносно стабільною. Але вже в травні зміниться вартість на такий популярний продукт, як яйця. Ціни на яйця тримаються на стабільному рівні ще з січня. Хоча спостерігались незначні зміни у 2-3 гривні. Ціни на початку березня тримаються на рівні 49-62 гривень за десяток.

Крім цього, експерт впевнений, що ціни на молочку також зазнають змін, а саме в сторону зниження. Закупівельні ціни на сире молоко стабільні вже 2 місяці поспіль.

Максим Гопка додав, що у цей період почне знижуватись й ціна на овочі. Здешевлення також пов’язане із сезонністю — почне з’являтися теплична продукція від зарубіжного та вітчизняного виробників. Вартість картоплі залишатиметься високою до нового врожаю.

Варто нагадати також в Україні помітно подорожчав популярний овоч. Так, ціни зросли на столовий буряк. Аналітики прогнозують подальше зростання ціни.

Джерело: РБК-Україна

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