Цены на продукты постоянно меняются. Отчасти происходит повышение цен на категории разных продуктов. При этом в марте некоторые из самых популярных категорий продуктов даже подешевеют. Об этом сказал аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Максим Гопка.

Эксперт уточнил, что в марте ситуация с ценами остается относительно стабильной. Но уже в мае изменится цена на такой популярный продукт, как яйца. Цены на яйца держатся на стабильном уровне еще с января. Хотя наблюдались незначительные изменения в 2-3 гривны. Цены в начале марта держатся на уровне 49-62 гривен за десяток.

Кроме этого, эксперт уверен, что цены на молочку также претерпевают изменения, а именно в сторону снижения. Закупочные цены на сырое молоко стабильны уже 2 месяца.

Максим Гопка добавил, что в этот период начнет снижаться цена на овощи. Удешевление также связано с сезонностью – начнет появляться тепличная продукция от зарубежного и отечественного производителей. Стоимость картофеля будет оставаться высокой до нового урожая.

Стоит напомнить также, что в Украине заметно подорожал популярный овощ. Да, цены выросли на столовую свеклу. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цены.

Источник: РБК-Украина

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