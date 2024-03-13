В Украине продолжает дешеветь овощ, который в прошлом году бил все рекорды по ценам. Речь идет о таком популярном овоще, как лук. Эксперты рассказали, почему цены начали падать. Кроме того, было спрогнозировано, чего ожидать от цены на лук в будущем.

За прошедшую неделю наблюдалось снижение оптовых цен на лук в таких странах как Молдова, Польша и Узбекистан, тогда как в Украине цены остались неизменными. Однако в Украине было зафиксировано падение минимальной цены из-за увеличения предложений лука более низкого качества.

Цены на лук так же, как и на многие другие товары в агросекторе, имеют определенный цикл. Когда цены высоки, что, как правило, происходит в конце сезона, много внимания уделяется высоким ценам, и этот бизнес начинает привлекать новых, необразованных участников. Многие предприниматели инвестируют не в выращивание, а в более легкий, по их мнению, бизнес – закупку лука во время сбора для последующей перепродажи после хранения в течение 4-5 месяцев по более высокой цене.

Когда цены на лук достигают пика, к луговому сегменту присоединяются новые участники, которые столкнутся с пятью основными вызовами:

Высокие цены на лук в период уборки урожая ограничивают потенциал для заработка от перепродажи;

Рост спроса со стороны перекупщиков еще больше увеличивает закупочные цены к моменту сбора;

Стоимость аренды складов стремительно взлетел из-за увеличенного спроса на хранение лука, что снижает возможные доходы;

Фермеры, рассчитывая на большие заработки, откладывают продажу продукции, тем самым поддерживая высокие цены на лук во время и сразу после сбора урожая.

Таким образом, возможности извлечь прибыль от перепродажи лука весной существенно сокращаются еще на стадии закупки товара. Прогнозируется, что цены будут и дальше падать.

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