В Україні заробітну плату від 70 тисяч гривень отримають спеціалісти в декількох галузях.

Існують в Україні професії, де готові виплачувати високу зарплату. Зокрема частина спеціалістів може розраховувати на зарплату у розмірі 70 тисяч гривень. При цьому найбільші ставки представлені у військовій сфері та галузі ІТ.

Перелік топ-найвисокооплачуваних вакансій включає:

C++ розробник – 110 000 грн,

Golang розробник – 92 500 грн,

.Net розробник – 85 000 грн,

Оператор ПТРК – 85 000 грн,

Танкіст – 75 000 грн,

Розвідник – 71 000 грн,

Вогнеметник – 70 100 грн,

Зенітник – 70 100 грн,

Штурмовик – 70 100 грн,

Гранатометник – 70 000 грн.

Серед галузей з найвищими середніми зарплатами в Україні виділяються:

Інформаційні технології та телекомунікації – 36 544 грн;

Фінанси та страхування – 32 944 грн;

Авіаційний транспорт – 28 177 грн;

Професійна, наукова та технічна діяльність – 21 862 грн;

Державне управління, оборона та соціальне страхування – 20 506 грн.

Зазначимо, що в Кабміні очікують збільшення середньої зарплати в Україні до 21 тисячі гривень. Станом на сьогоднішній день середня зарплата становить - 19 тисяч. Варто підкреслити, що для обчислення середнього рівня зарплати беруть показники, як найменших так і найбільших зарплат по Україні. Тому середній показник зарплат не є абсолютно правльним.

Джерело: Oboz.ua

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