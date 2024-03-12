Існують в Україні професії, де готові виплачувати високу зарплату. Зокрема частина спеціалістів може розраховувати на зарплату у розмірі 70 тисяч гривень. При цьому найбільші ставки представлені у військовій сфері та галузі ІТ.
Перелік топ-найвисокооплачуваних вакансій включає:
- C++ розробник – 110 000 грн,
- Golang розробник – 92 500 грн,
- .Net розробник – 85 000 грн,
- Оператор ПТРК – 85 000 грн,
- Танкіст – 75 000 грн,
- Розвідник – 71 000 грн,
- Вогнеметник – 70 100 грн,
- Зенітник – 70 100 грн,
- Штурмовик – 70 100 грн,
- Гранатометник – 70 000 грн.
Серед галузей з найвищими середніми зарплатами в Україні виділяються:
- Інформаційні технології та телекомунікації – 36 544 грн;
- Фінанси та страхування – 32 944 грн;
- Авіаційний транспорт – 28 177 грн;
- Професійна, наукова та технічна діяльність – 21 862 грн;
- Державне управління, оборона та соціальне страхування – 20 506 грн.
Зазначимо, що в Кабміні очікують збільшення середньої зарплати в Україні до 21 тисячі гривень. Станом на сьогоднішній день середня зарплата становить - 19 тисяч. Варто підкреслити, що для обчислення середнього рівня зарплати беруть показники, як найменших так і найбільших зарплат по Україні. Тому середній показник зарплат не є абсолютно правльним.
Джерело: Oboz.ua
Останні новини України:
Нагадаємо, зарплата зростатиме у наступні три роки.
Як писала Politeka, зарплати українців змінились, деяким спеціалістам почали платити більше.
Також Politeka повідомляла, у 2024 році в Україні очікується зростання мінімальної зарплати.