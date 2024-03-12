Есть в Украине профессии, где готовы выплачивать высокую зарплату. В частности, часть специалистов может рассчитывать на зарплату в размере 70 тысяч гривен. При этом самые большие ставки представлены в военной сфере и отрасли ИТ.
Перечень топ-высокооплачиваемых вакансий включает:
- C++ разработчик – 110 000 грн,
- Golang разработчик – 92 500 грн,
- .Net разработчик – 85 000 грн,
- Оператор ПТРК – 85 000 грн,
- Танкер - 75 000 гривен,
- Разведчик – 71 000 грн,
- Огнеметчик – 70 100 грн,
- Зенитник – 70 100 грн,
- Штурмовик – 70 100 грн,
- Гранатометчик – 70 000 грн.
Среди отраслей с самыми высокими средними зарплатами в Украине выделяются:
- Информационные технологии и телекоммуникации – 36544 грн;
- Финансы и страхование – 32944 грн;
- Авиационный транспорт – 28177 грн;
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 21862 грн;
- Государственное управление, оборона и социальное страхование – 20506 грн.
Отметим, что в Кабмине ожидается увеличение средней зарплаты в Украине до 21 тысячи гривен. По состоянию на сегодняшний день средняя зарплата составляет – 19 тысяч. Следует подчеркнуть, что для исчисления среднего уровня зарплаты берут показатели, как наименьших, так и наибольших зарплат по Украине. Поэтому средний показатель зарплат не является абсолютно правильным.
Источник: Oboz.ua
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