В Украине заработную плату от 70 тысяч гривен получат специалисты в нескольких отраслях.

Есть в Украине профессии, где готовы выплачивать высокую зарплату. В частности, часть специалистов может рассчитывать на зарплату в размере 70 тысяч гривен. При этом самые большие ставки представлены в военной сфере и отрасли ИТ.

Перечень топ-высокооплачиваемых вакансий включает:

C++ разработчик – 110 000 грн,

Golang разработчик – 92 500 грн,

.Net разработчик – 85 000 грн,

Оператор ПТРК – 85 000 грн,

Танкер - 75 000 гривен,

Разведчик – 71 000 грн,

Огнеметчик – 70 100 грн,

Зенитник – 70 100 грн,

Штурмовик – 70 100 грн,

Гранатометчик – 70 000 грн.

Среди отраслей с самыми высокими средними зарплатами в Украине выделяются:

Информационные технологии и телекоммуникации – 36544 грн;

Финансы и страхование – 32944 грн;

Авиационный транспорт – 28177 грн;

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 21862 грн;

Государственное управление, оборона и социальное страхование – 20506 грн.

Отметим, что в Кабмине ожидается увеличение средней зарплаты в Украине до 21 тысячи гривен. По состоянию на сегодняшний день средняя зарплата составляет – 19 тысяч. Следует подчеркнуть, что для исчисления среднего уровня зарплаты берут показатели, как наименьших, так и наибольших зарплат по Украине. Поэтому средний показатель зарплат не является абсолютно правильным.

Источник: Oboz.ua

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