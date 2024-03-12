Адвокатка пояснила, що ж робити в разі відмови ПФУ в призначенні пенсії та назвала причини такого рішення.

Причин для відмови Пенсійного фонду України (ПФУ) в призначенні пенсій існує безліч. Серед них неправильний запис у трудовій книжці з вказанням будь-якого символу або вчинення ост аннього без відповідності вимогам чинного законодавства. але існують також інші причини у відмові пенсій. Про це розповіла адвокат Ольга Брус.

Вона додала, що також відмови у призначенні пенсій стаються у випадках, коли неможливо представити документи, які підтверджують трудовий стаж, або коли підприємство перебуває під окупацією або знаходиться на території країн колишнього радянського союзу, з якими Україна припинила дипломатичні відносини.

В разі відмови ПФУ в призначенні пенсії, радить адвокатка, можна звернутися до суду. Вона приводить приклад позову на оскарження.

"Пані Марія протягом усього життя працювала на різних підприємствах, але через невірний запис у трудовій книжці та перебування підприємства під окупацією вона не змогла представити необхідні документи до ПФУ і отримала відмову. Але на судовому засіданні було доведено, що вона не несе відповідальності за правильність записів у трудовій книжці. Також свідчення свідків підтвердили факт її праці на підприємстві, і, в результаті розгляду справи, пані Марія все ж отримає пенсію", - пояснила Брус.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні пенсії зросли на 8%. Розмір збільшення для кожного пенсіонера є індивідуальним. Також вже вдруге поспіль проіндексують найнижчі пенсії.

Індексацію пенсій, згідно з законом, Міністерство соціальної політики розраховувало на основі реальних економічних показників. Інформація, що надходила до громадськості перед офіційним оголошенням відомства, містила прогнози або експертні оцінки.

Джерело: Інформатор.

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