Адвокат объяснила, что же делать в случае отказа ПФУ в назначении пенсии и назвала причины такого решения.

Причин отказа Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в назначении пенсий существует множество. Среди них неправильная запись в трудовой книжке с указанием любого символа или совершение последнего без соответствия требованиям действующего законодательства. но существуют также другие причины отказа пенсий. Об этом рассказала адвокат Ольга Брус.

Она добавила, что также отказы в назначении пенсий происходят в случаях, когда невозможно представить документы, подтверждающие трудовой стаж или когда предприятие находится под оккупацией или находится на территории стран бывшего советского союза, с которыми Украина прекратила дипломатические отношения.

В случае отказа ПФУ в назначении пенсии, советует адвокат, можно обратиться в суд. Она приводит пример иска на обжалование.

"Госпожа Мария на протяжении всей жизни работала на разных предприятиях, но из-за неверной записи в трудовой книжке и пребывания предприятия под оккупацией она не смогла представить необходимые документы в ПФУ и получила отказ. Но на судебном заседании было доказано, что она не несет ответственности за правильность записей в трудовой книжке. Также свидетельские показания подтвердили факт ее труда на предприятии, и, в результате рассмотрения дела, Мария все же получит пенсию", - пояснила Брус.

Напомним, с 1 марта в Украине пенсии выросли на 8%. Размер увеличения для каждого пенсионера индивидуален. Также уже второй раз подряд проиндексируют самые низкие пенсии.

Индексацию пенсий по закону Министерство социальной политики рассчитывало на основе реальных экономических показателей. Информация, которая поступала общественности перед официальным объявлением ведомства, содержала прогнозы или экспертные оценки.

Источник: Информатор

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