Благодійний фонд "Право на захист" проводить реєстрацію для участі у програмі багатоцільової грошової допомоги.

Грошова допомога надається багатьом українцям. Стало відомо про грошову допомогу у розмірі 10 800 гривень на кожного члена сім'ї. При цьому грошова допомога виплачується по 3600 гривень протягом трьох місяців. Однак грошова допомога може бути отримана лише певними категоріями українців.

Зокрема, благодійний фонд "Право на захист" проводить реєстрацію ВПО для участі у програмі багатоцільової грошової допомоги. Претенденти на отримання грошової допомоги повинні заповнити одну анкету на всю сім'ю.

Варто знати, що грошова допомога може бути отримана, якщо родина не отримавала ніякої грошової допомоги від інших міжнародних організацій, мають дохід менш за 5400 гривень на окремого члена сім'ї, приналежність до однієї з категорій уразливості.

Виокремлюють такі вразливості для отримання грошової допомоги:

Сім'я, у якої є лише один з батьків (батько або мати) із однією або кількома дітьми, які не досягли 18-річного віку, або зі старшими членами сім'ї (55 років і старше). Сім'я, яку очолюють одинокі люди похилого віку (55 років і старше) або люди цього віку з однією або кількома дітьми, які є неповнолітніми. Сім'ї з однією або кількома особами з особливими потребами, такими як інвалідність або хронічні захворювання. Список особливих потреб не обмежується цими критеріями. Прийомні сім'ї, які опікувалися дітьми без супроводу або дітьми, розлученими з батьками (потрібне відповідне документальне підтвердження).

Джерело: НаПенсии.

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