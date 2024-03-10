Розраховувати на грошову допомогу можуть лише окремі категорії населення в одному із регіонів України.

Грошова допомога надається українцям з разних благодійних організацій. Стало відомо про нову грошову допомогу. Зокрема, частина українців може отримати грошову допомогу для оплати комуналки. При цьому озраховувати на грошову допомогу можуть не всі категорії українців.

Зокрема, грошова допомога буде надаватись Чернігіською міською територіальною громадою. Розмір грошової допомоги на оплату комуналку складе 500 гривень на кожен місяць. Отже, протягом року українцям буде виплачено по 6 тисяч гривень грошової допомоги.

У Чернігівській міськраді зазначено, що грошову допомогу можуть отримати наступні категорії осіб:

Сім'ї загиблих військових під час російської агресії проти України, які мають реєстрацію місця проживання у місті Чернігові. Сім'ї загиблих військових, які віддали своє життя під час війни в Афганістані під час виконання міжнародного обов'язку. Члени сім'ї загиблого захисника або захисниці України, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), за умови, що вони проживають у межах міста Чернігова та пройшло не менше одного року з моменту офіційної реєстрації у місті.

Після подання відповідної заяви до Департаменту соціальної політики міськради, особі надається щомісячна грошова допомога для оплати комунальних послуг.

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