Рассчитывать на пособие могут только отдельные категории населения в одном из регионов Украины.

Денежная помощь оказывается украинцам из разных благотворительных организаций. Стало известно о новой денежной помощи. В частности, часть украинцев может получить денежную помощь для оплаты коммуналки. При этом рассчитывать на денежную помощь могут не все категории украинцев.

В частности, денежная помощь будет предоставляться Черниговской городской территориальной общиной. Размер денежной помощи на оплату коммуналки составит 500 гривен на каждый месяц. Следовательно, за год украинцам будет выплачено по 6 тысяч гривен денежной помощи.

В Черниговском горсовете отмечено, что денежную помощь могут получить следующие категории лиц:

Семьи погибших военных во время российской агрессии против Украины, имеющих регистрацию места жительства в Чернигове. Семьи погибших военных, отдавших свою жизнь во время войны в Афганистане во время исполнения международного долга. Члены семьи погибшего защитника или защитницы Украины, которые являются внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), при условии, что они проживают в пределах города Чернигова и прошли не менее одного года с момента официальной регистрации в городе.

После подачи соответствующего заявления в Департамент социальной политики горсовета, лицу предоставляется ежемесячную денежную помощь для оплаты коммунальных услуг.

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