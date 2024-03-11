Благотворительный фонд "Право на защиту" проводит регистрацию для участия в программе многоцелевой денежной помощи.

Денежная помощь оказывается многим украинцам. Стало известно о денежной помощи в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. При этом денежная помощь выплачивается по 3600 гривен в течение трех месяцев. Однако денежная помощь может быть получена только определенными категориями украинцев.

В частности, благотворительный фонд "Право на защиту" проводит регистрацию ВПЛ для участия в программе многоцелевой денежной помощи. Претенденты на получение денежной помощи должны заполнить одну анкету на всю семью.

Следует знать, что денежная помощь может быть получена, если семья не получала никакой денежной помощи от других международных организаций, имеющих доход менее 5400 гривен на отдельного члена семьи, принадлежность к одной из категорий уязвимости.

Выделяют следующие уязвимости для получения денежной помощи:

Семья, у которой есть только один из родителей (отец или мать) с одной или несколькими детьми, не достигшими 18-летнего возраста, или со старшими членами семьи (55 лет и старше). Семья, которую возглавляют одинокие пожилые люди (55 лет и старше) или люди этого возраста с одной или несколькими детьми, несовершеннолетними. Семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями, такими как инвалидность или хронические заболевания. Список особых потребностей не ограничивается этими критериями. Приемные семьи, которые занимались детьми без сопровождения или детьми, разведенными с родителями (необходимо соответствующее документальное подтверждение).

Источник: На Пенсии .

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