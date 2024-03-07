Ціни на продукти невпинно змінюються. На продуктових ринках та у мережах супермаркетів знову зафіксовано перегляд цінників на деякі категорії товарів. Зараз спостерігається зростання цін на популярні фрукти.

Згідно з інформацією від Міністерства фінансів, середній ріст цін з попереднього місяця склав приблизно 2 та 3 гривні відповідно.

Йдеться про банани та яблука, включно з тими, що вирощуються в нашій країні. Ціни на вітчизняні яблука в середньому досягли позначки 21,48 грн за кілограм, в той час як у лютому вони коштували 19,35 грн.

У мережі супермаркетів Varus пропонують найбільш вигідні ціни на корисні фрукти, де кілограм яблук можна купити за 16,90 грн.

Яблука сорту Айдаред, що користуються великою популярністю серед українців, у середньому коштують 24,75 грн на початку березня, в порівнянні з 22,97 грн за кілограм у лютому. Найнижчу ціну на ці яблука пропонують у Varus – 23,90 грн за кілограм.

Ціни на банани в Україні також зросли, досягнувши 68,68 грн за кілограм з 64,90 грн у лютому. Найдоступніші ціни на банани знайдено в Varus, де вони продаються за 67,90 грн. У Metro банани коштують на одну копійку дорожче, а в Novus – на 9 копійок більше.

Додатково, на початку березня в українських супермаркетах відбулися зміни цін на ряд продуктів, при цьому помітно знизилися ціни на курячі яйця, гречку, цукор, сало та свинину. Зазначено, які саме ціни зараз діють на ці продукти.

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