Згідно з інформацією Мінфіну, у найбільших супермаркетах України середні ціни за кілограм вищі, ніж на ринку.

В Україні спостерігається зниження цін на "другий хліб", що є розмовною назвою для картоплі. Це перше зниження вартості цього овоча з осені 2023 року. Проте в супермаркетах ціна на картоплю залишається на рівні понад 20 гривень.

У лютому на ринку картоплі спостерігалася певна динаміка цін, за словами маркетолога Тетяни Попович. До середини місяця ціни на цей популярний овоч вперше знизилися з жовтня минулого року.

Вартість кілограма картоплі становила від 16 до 22 гривень, що на 11% нижче, ніж на попередній тиждень. Експерт пояснює таке зниження збільшенням пропозиції на ринку. Фермери, які затримували продаж у сподіванні на вищі ціни, розпочали реалізацію своїх запасів через швидке погіршення якості картоплі під час зберігання.

На початку березня на гуртовому ринку "Шувар" ціна на картоплю становить 13–16 гривень за кілограм і на 30% нижча, ніж у лютому 2024 року. Згідно з інформацією від "Мінфіну", у найбільших супермаркетах України середні ціни за кілограм картоплі значно вищі, ніж на ринку та сягають від 20 гривень за кілограм.

У січні ціни на картоплю зазнавали зростання, іноді досягали навіть рівня від 18 до 25 гривень за кілограм. Головних причин такого зростання цін слід шукати у обмеженій пропозиції місцевої картоплі через низькі врожаї в багатьох районах, а також у проблемах з якістю місцевого врожаю.

Джерело: 24 Канал.

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