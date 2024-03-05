Согласно информации от Минфина, в крупнейших супермаркетах Украины средние цены за килограмм выше, чем на рынке.

В Украине наблюдается снижение цен на второй хлеб, что является разговорным названием для картофеля. Это первое понижение стоимости этого овоща с осени 2023 года. Однако в супермаркетах цена на картофель остается на уровне более 20 гривен.

В феврале на рынке картофеля наблюдалась определенная динамика цен, по словам маркетолога Татьяны Попович. К середине месяца цены на этот популярный овощ впервые снизились с октября прошлого года.

Стоимость килограмма картофеля составляла от 16 до 22 гривен, что на 11% ниже, чем в предыдущую неделю. Эксперт объясняет такое понижение увеличением предложения на рынке. Фермеры, задерживавшие продажу в надежде на более высокие цены, приступили к реализации своих запасов из-за быстрого ухудшения качества картофеля во время хранения.

В начале марта на оптовом рынке "Шувар" цена на картофель составляет 13-16 гривен за килограмм и на 30% ниже, чем в феврале 2024 года. Согласно информации от Минфина, в крупнейших супермаркетах Украины средние цены за килограмм картофеля значительно выше, чем на рынке и достигают от 20 гривен за килограмм.

В январе цены на картофель подвергались росту, иногда достигали даже уровня от 18 до 25 гривен за килограмм. Главных причин такого роста цен следует искать в ограниченном предложении местного картофеля из-за низких урожаев во многих районах, а также проблем с качеством местного урожая.

Источник: 24 Канал .

Последние новости Украины:

Напомним, цены на продукты в 2024 году неприятно удивлят украинцев, в НБУ сделали прогноз.

Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.