Цены на продукты постоянно меняются. На продуктовых рынках и сетях супермаркетов снова зафиксирован пересмотр ценников на некоторые категории товаров. Сейчас наблюдается рост цен на популярные фрукты.

Согласно информации Министерства финансов, средний рост цен с предыдущего месяца составил примерно 2 и 3 гривны соответственно.

Речь идет о бананах и яблоках, включая выращиваемые в нашей стране. Цены на отечественные яблоки в среднем достигли отметки 21,48 грн. за килограмм, в то время как в феврале они стоили 19,35 грн.

В сети супермаркетов Varus предлагают наиболее выгодные цены на полезные фрукты, где яблок можно купить за 16,90 грн.

Яблоки сорта Айдаред, пользующиеся большой популярностью среди украинцев, в среднем стоят 24,75 грн в начале марта по сравнению с 22,97 грн за килограмм в феврале. Низкую цену на эти яблоки предлагают в Varus – 23,90 грн за килограмм.

Цены на бананы в Украине также выросли, достигнув 68,68 грн. за килограмм с 64,90 грн. в феврале. Самые доступные цены на бананы найдены в Varus, где они продаются за 67,90 грн. В Metro бананы стоят на одну копейку дороже, а у Novus – на 9 копеек больше.

Дополнительно в начале марта в украинских супермаркетах произошли изменения цен на ряд продуктов, при этом заметно снизились цены на куриные яйца, гречку, сахар, сало и свинину. Указано, какие именно цены сейчас действуют на эти продукты.

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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

Также Politeka писала, популярный овощ начнет дешеветь.