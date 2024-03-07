Стало відомо, що деякі пенсіонери можуть залишитися без пенсій через те, що не проходять вадну процедуру.

Деякі пенсіонери зобов'язані пройти процедуру ідентифікації, щоб продовжувати отримувати свої виплати. Стало відомо, що саме через те, що пенсіонери не проходять ідентифікацію вони можуть залишитись без пенсій. Але в ПФУ зазначають, що ідентифікацію повинні пройти не всі пенсіонери, а лише частина.

Ця ідентифікація стосується осіб, які набули статус ВПО до 24 лютого 2022 року, зокрема переселенців. Термін проходження ідентифікації був продовжений кілька разів, оскільки деяким пенсіонерам було складно пройти процедуру.

Уряд розширив термін ідентифікації до 31 грудня 2023 року за постановою № 837 від 8 серпня 2023 року, а потім до 31 березня 2024 року за постановою № 1384 від 27 грудня 2023 року, щоб надати людям додатковий час і можливості для пройдення ідентифікації.

Важливо відзначити, що протягом тривалого періоду ідентифікація взагалі не проводилась через пандемію та війну, з 12 березня 2020 року по 1 липня 2023 року.

Процедура ідентифікації доступна для проходження як в онлайн, так і в офлайн форматах. Ось як можна це зробити:

відвідавши відділення АТ "Ощадбанк";

звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ);

скориставшись можливістю відеоконференції в територіальних органах ПФУ;

через сервіс "Дія.Підпис" або портал ПФУ в інтернеті.

Також існує опція для громадян України, які перебувають за кордоном, провести верифікацію дистанційно або через українські дипломатичні установи за кордоном. Після цього, документ, що підтверджує ідентифікацію, надсилається до територіального відділення ПФУ, де пенсіонер зареєстрований.

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