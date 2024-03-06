Україна встановлює мінімальну розмірну заробітну плату у розмірі 7100 гривень, що відкриває можливість отримання мінімальної пенсії у розмірі 2361 гривень при наявності 35 років стажу. Це розмір пенсії вважається мінімальним, як зазначають в ПФУ.

Якщо зарплата становить 7100 гривень, але стаж роботи складає лише 31 рік, то пенсія також буде становити 2361 гривень. Причиною є те, що як у першому, так і у другому випадку розрахунковий розмір пенсії менший за мінімальну виплату. Таким чином, Пенсійний фонд буде виплачувати мінімальну пенсію у розмірі 2361 гривень.

Зауважимо, що у формулі розрахунку пенсії враховується заробітна плата за останні три роки (дані ПФУ використовуються, а не дані Держстату), яку потрібно помножити на відношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках і на 1%. Середня зарплата за три останні роки складає 13 547 гривень.

У поточному році для отримання пенсії у 60 років потрібно мати стаж роботи 31 рік. У наступному році ці вимоги збільшаться на 12 місяців. Поступово лише ті, хто має 35 років стажу, зможуть отримувати пенсію вчасно. Іншим доведеться працювати до 63 або навіть 65 років. Цю норму введено ще у 2017 році.

Варто підкреслити, що з 1 січня також підвищено розмір пенсії. Це стосується тих, чиї виплати прив'язані до мінімальної заробітної плати чи прожиткового мінімуму.

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