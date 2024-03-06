Заметим, что в формуле расчета пенсии учитывается заработная плата за последние три года.

Украина устанавливает минимальную заработную плату в размере 7100 гривен, что открывает возможность получения минимальной пенсии в размере 2361 гривен при наличии 35 лет стажа. Это размер пенсии считается минимальным, как отмечают в ПФУ.

Если зарплата составляет 7100 гривен, но стаж работы составляет всего 31 год, то пенсия также составит 2361 гривен. Причиной является то, что как в первом, так и во втором случае расчетный размер пенсии меньше минимальной выплаты. Таким образом Пенсионный фонд будет выплачивать минимальную пенсию в размере 2361 гривен.

Заметим, что в формуле расчета пенсии учитывается заработная плата за последние три года (данные ПФУ используются, а не данные Госстата), которую следует умножить на отношение собственной зарплаты к средней, на стаж в годах и на 1%. Средняя зарплата за последние три года составляет 13 547 гривен.

В текущем году для получения пенсии в 60 лет требуется стаж работы 31 год. В следующем году эти требования увеличатся на 12 месяцев. Постепенно только те, кто имеет 35 лет стажа, смогут получать пенсию вовремя. Другим придется работать до 63 или даже 65 лет. Эта норма введена еще в 2017 году.

Следует подчеркнуть, что с 1 января также повышен размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минимальной заработной плате или прожиточному минимуму.

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