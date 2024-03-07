Стало известно, что некоторые пенсионеры могут остаться без пенсий из-за того, что не проходят вадную процедуру.

Некоторые пенсионеры обязаны пройти процедуру идентификации, чтобы продолжать получать свои выплаты. Стало известно, что именно потому, что пенсионеры не проходят идентификацию, они могут остаться без пенсий. Но в ПФУ отмечают, что идентификацию должны пройти не все пенсионеры, а часть.

Эта идентификация касается лиц, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, в том числе переселенцев. Срок прохождения идентификации был продлен несколько раз, поскольку некоторым пенсионерам сложно пройти процедуру.

Правительство расширило срок идентификации до 31 декабря 2023 г. по постановлению № 837 от 8 августа 2023 г., а затем до 31 марта 2024 г. по постановлению № 1384 от 27 декабря 2023 г., чтобы предоставить людям дополнительное время и возможности для прохождения идентификации.

Важно отметить, что в течение длительного периода идентификация вообще не проводилась из-за пандемии и войны, с 12 марта 2020 по 1 июля 2023 года.

Процедура идентификации доступна для прохождения как в онлайн, так и в автономных форматах. Вот как можно это сделать:

посетив отделение АО "Ощадбанк";

обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

воспользовавшись возможностью видеоконференции в территориальных органах ПФУ;

через сервис "Действие.Подпись" или портал ПФУ в интернете.

Также существует опция для граждан Украины, которые находятся за границей, провести верификацию дистанционно или через украинские дипломатические учреждения за границей. После этого документ, подтверждающий идентификацию, направляется в территориальное отделение ПФУ, где пенсионер зарегистрирован.

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