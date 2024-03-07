Некоторые пенсионеры обязаны пройти процедуру идентификации, чтобы продолжать получать свои выплаты. Стало известно, что именно потому, что пенсионеры не проходят идентификацию, они могут остаться без пенсий. Но в ПФУ отмечают, что идентификацию должны пройти не все пенсионеры, а часть.
Эта идентификация касается лиц, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, в том числе переселенцев. Срок прохождения идентификации был продлен несколько раз, поскольку некоторым пенсионерам сложно пройти процедуру.
Правительство расширило срок идентификации до 31 декабря 2023 г. по постановлению № 837 от 8 августа 2023 г., а затем до 31 марта 2024 г. по постановлению № 1384 от 27 декабря 2023 г., чтобы предоставить людям дополнительное время и возможности для прохождения идентификации.
Важно отметить, что в течение длительного периода идентификация вообще не проводилась из-за пандемии и войны, с 12 марта 2020 по 1 июля 2023 года.
Процедура идентификации доступна для прохождения как в онлайн, так и в автономных форматах. Вот как можно это сделать:
- посетив отделение АО "Ощадбанк";
- обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ);
- воспользовавшись возможностью видеоконференции в территориальных органах ПФУ;
- через сервис "Действие.Подпись" или портал ПФУ в интернете.
Также существует опция для граждан Украины, которые находятся за границей, провести верификацию дистанционно или через украинские дипломатические учреждения за границей. После этого документ, подтверждающий идентификацию, направляется в территориальное отделение ПФУ, где пенсионер зарегистрирован.
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