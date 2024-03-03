У березні цього року в Україні зафіксовано зниження цін на пшеничний хліб та борошно, водночас макаронні вироби подорожчали, згідно з даними моніторингу цін від порталу "Мінфін". Також експерти дали прогноз, які продукти подорожчають, а на які ціни навпаки впадуть.

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У лютому пшеничний хліб коштував у середньому 31,95 грн за нарізний вагою 650 грам, а у березні ціна знизилася до 31,90 грн. Хліб "Цар Хліб" також подешевшав, з 33,57 грн до 33,46 грн за нарізний 600 г.

Вартість кілограма борошна також впала: з 23,84 грн у лютому до 23,23 грн у березні. Проте макаронні вироби подорожчали, зростаючи з 27,82 грн/кг у лютому до 28,42 грн/кг у березні.

У 2024 році, за очікуваннями Міністерства економіки, виробникам вдасться зробити компенсацію збитків і високих витрат, спричинених війною, завдяки зростанню експорту.

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Експерти передбачають, що вартість продукції овочевої групи зросте, особливо на початку весни. Зокрема, ціни підвищаться на такі товари, як риба та морепродукти, хліб і хлібобулочні вироби, молоко та молочні продукти, кава, какао та шоколадні кондитерські вироби, алкогольні напої.

У той же час аналітики вважають, що ціни на деякі товари можуть залишитися стабільними. Ймовірно, не будуть подорожчати соняшникова олія, яйця, м'ясо та птиця, крупи та бобові.

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