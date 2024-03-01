В Україні наприкінці лютого спостерігалося зниження цін на м'ясо, олію та яйця. Великі роздрібні мережі оновили ціни на ці продукти. Було проаналізовано за даними Мінфін зміни у цінах та надано інформацію про те, де можна придбати зазначені товари за більш вигідною ціною.

Україна спостерігає другий місяць поспіль зниження цін на найпопулярніший вид м'яса – свинину. Ціна на грудинку скоротилася з 179,62 грн/кг до 164,52 грн/кг. У "Мегамаркеті" ця позиція найбільш доступна – 146 грн/кг.

Ціна на лопатку наразі становить 168,28 грн/кг, в порівнянні з 171,61 грн/кг у січні. У магазинах "Варус" вона доступна за найнижчою ціною – 149,90 грн/кг. Підчеревок подешевшав з 182,66 грн/кг до 174,70 грн/кг.

Вартість ребер змінилася незначно – з 185,19 грн/кг до 182,20 грн/кг. У "Мегамаркеті" їх можна придбати за 149 грн/кг. Шашличне м'ясо також дешевше – 204,58 грн/кг проти 210,50 грн/кг. Найвигідніша ціна – 159,90 грн/кг.

Згідно з інформацією, що надала спеціалізована платформа "Мінфін", вартість 850 мл рафінованої соняшникової олії від ТМ "Олейна" знизилася з 56,64 грн у січні до 50,52 грн на даний момент. Продукт також доступний у торговій мережі "Новус" за 39,99 грн, що є більш вигідною пропозицією.

Щодо цін на яйця, бренд "Квочка" зменшив ціну з 63,17 грн до 58,05 грн за лоток протягом останнього місяця зими. Тим часом, у мережі магазинів "Новус" цей продукт продається за 56,99 грн, що є більш вигідною ціною.

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