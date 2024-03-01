В Украине в конце февраля наблюдалось снижение цен на мясо, растительное масло и яйца. Большие розничные сети обновили цены на эти продукты. Были проанализированы по данным Минфин изменения в ценах и предоставлена ​​информация о том, где можно приобрести указанные товары по более выгодной цене.

Украина наблюдает второй месяц подряд снижение цен на самый популярный вид мяса – свинину. Цена на грудинку сократилась со 179,62 грн/кг до 164,52 грн/кг. В "Мегамаркете" эта позиция наиболее доступна – 146 грн/кг.

Цена на лопатку сейчас составляет 168,28 грн/кг по сравнению со 171,61 грн/кг в январе. В магазинах "Варус" она доступна по самой низкой цене – 149,90 грн/кг. Подчеревок подешевел со 182,66 грн/кг до 174,70 грн/кг.

Стоимость ребер изменилась незначительно – со 185,19 грн/кг до 182,20 грн/кг. В "Мегамаркете" их можно купить за 149 грн/кг. Шашлычное мясо также дешевле – 204,58 грн/кг против 210,50 грн/кг. Самая выгодная цена – 159,90 грн/кг.

Согласно информации, предоставленной специализированной платформой "Минфин", стоимость 850 мл рафинированного подсолнечного масла от ТМ "Олейна" снизилась с 56,64 грн в январе до 50,52 грн на данный момент. Продукт также доступен в торговой сети "Новус" за 39,99 грн., что является более выгодным предложением.

Относительно цен на яйца бренд "Квочка" снизил цену с 63,17 грн до 58,05 грн за лоток в течение последнего месяца зимы. Между тем, в сети магазинов "Новус" этот продукт продается за 56,99 грн., что является более выгодной ценой.

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