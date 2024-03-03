В марте этого года в Украине зафиксировано снижение цен на пшеничный хлеб и муку, в то же время макаронные изделия подорожали согласно данным мониторинга цен от портала "Минфин". Также эксперты дали прогноз, какие продукты подорожают, а какие цены наоборот упадут.

В феврале пшеничный хлеб стоил в среднем 31,95 грн за нарезной весом 650 грамм, а в марте цена снизилась до 31,90 грн. Хлеб "Царь Хлеб" также подешевел, с 33,57 грн. до 33,46 грн. за нарезной 600 г.

Стоимость килограмма муки также упала: с 23,84 грн. в феврале до 23,23 грн. в марте. Однако макаронные изделия подорожали с 27,82 грн/кг в феврале до 28,42 грн/кг в марте.

В 2024 году, по ожиданиям Министерства экономики, производителям удастся произвести компенсацию ущерба и высоких затрат, вызванных войной, благодаря росту экспорта.

Эксперты предполагают, что стоимость продукции овощной группы вырастет, особенно в начале весны. В частности, цены повысятся на такие товары как рыба и морепродукты, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и молочные продукты, кофе, какао и шоколадные кондитерские изделия, алкогольные напитки.

В то же время, аналитики считают, что цены на некоторые товары могут остаться стабильными. По всей вероятности, не будут подорожать подсолнечное масло, яйца, мясо и птица, крупы и бобовые.

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Как сообщала Politeka, изменились цены на продукты.

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