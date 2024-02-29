В останні тижні місяця в Україні спостерігається зниження цін на деякі види популярних овочів. Якість популярного овочу на прилавках погіршується, але ціни зменшуються. Зокрема, ціна на моркву впала на 14% за останній тиждень. Експерти пояснюють це зниження ціни зростанням пропозиції моркви з овочесховищ.

Прогнозується, що ціни на моркву можуть продовжити знижуватися і в майбутньому. В даний момент ціни на моркву на українському ринку коливаються від 7 до 10 гривень за кілограм, що на 14% нижче порівняно з минулим тижнем.

За словами аналітиків, причиною падіння цін стало зростання кількості пропонованої моркви, переважно середньої та нижчої якості.

"Нестандартна теплота цієї зими призвела до значного погіршення якості продукції у сховищах без належного обладнання, спонукаючи фермерів активізувати продажі своїх запасів. При цьому, виробники високоякісної моркви, що не стикаються з проблемами зберігання, схиляються до призупинення реалізації своєї продукції", — коментують експерти.

Вони також зазначають, що на поточний момент вартість моркви на 72% нижча порівняно з минулим роком. Прогнозується, що тенденція до зниження цін може зберігатися, оскільки в Україні спостерігається низька торгова активність даного овочу.

Джерело: EastFruit.

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