У представителей Ассоциации отметили, что ситуация с блокадой границы приобретает "критические размеры" для будущих цен на продукты.

Заблокирование границы польскими протестующими неизбежно приведет к повышению цен на широкий спектр товаров для обычных потребителей в Украине. Какие товары подорожают, сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины.

У представителей Ассоциации отметили, что ситуация с блокадой границы приобретает "критические размеры", поскольку время ожидания пересечения пунктов пропуска в некоторых случаях может составлять до месяца.

Это заставляет перевозчиков искать альтернативные маршруты через соседние страны, такие как Венгрия или Румыния, что приводит к сложностям и увеличению срока доставки на 2-3 дня. Это, в свою очередь, повышает стоимость каждого рейса на 600-1000 евро. Неизбежно, это приведет к росту цен на широкий спектр товаров для конечных потребителей.

Также отмечено, что украинские производители сталкиваются с отсутствием необходимых зарубежных компонентов, оборудования или упаковки, что может привести к дефициту определенных категорий товаров на рынке Украины, учитывая важность этих импортных элементов.

Например, только для одной крупной торговой сети потери от снижения объема торговли могут составлять примерно 100 млн гривен еженедельно. Особенно критической ситуация может быть для сетей, импортирующих продукты, такие как овощи, фрукты, рыба, крупы и молочные продукты, если они не смогут обеспечить надлежащий температурный режим. Поэтому именно эти категории продуктов придется увеличивать цены.

Источник: Укринформ.

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