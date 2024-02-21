Інфляція в Україні за 2023 рік склала 5,1% - що буде в 2024 році спрогнозовано в Мінекономіки.

Стало відомо, що у 2024 році очікувати від цін на продукти та послуги. Прогноз на майбутнє було зроблено Міністерством економіки в його інфляційному звіті за 2023 рік.

Інфляція в Україні за 2023 рік склала 5,1%. Прогнозується, що в перших місяцях 2024 року, при відсутності непередбачених обставин, темпи зростання цін продовжать слідувати тренду помірної інфляції.

Отже, наразі не існує значних передумов для зменшення пропозиції чи зростання попиту, що може призвести до зміни загального балансу цін. Можливі лише сезонні фактори, які можуть вплинути на вартість окремих продуктів на продовольчому ринку.

У 2024 році збільшення обсягів експорту сприятиме зменшенню впливу надлишку деяких товарів на внутрішньому ринку. Прогнозується, що зростання споживчого попиту дозволить виробникам хоча б частково компенсувати збитки та покрити високі витрати, спричинені військовими діями.

На початку року Національний банк України оптимізував свої прогнози щодо інфляції, прогнозуючи очікуване зростання споживчих цін на 8,6% за підсумками 2024 року.

Згідно прогнозів НБУ, інфляція набере обертів у другій половині року, тоді як на початку року темпи зростання цін залишатимуться в межах помірних.

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